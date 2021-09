C’est aussi la rentrée pour le requin de Maneater. L’exaltant jeu de Tripwire Interactive accueille enfin sa première extension, Truth Quest, annoncée de longue date mais désormais bien disponible sur PC et consoles. Un trailer a été mis en ligne pour célébrer cette arrivée, le contenu étant affiché à 14,99€ pour ceux qui voudraient prolonger le plaisir avec leur squale génétiquement modifié.

Dans Truth Quest, les joueurs de Maneater ont la possibilité de prolonger l’histoire du jeu de base et de découvrir ce qui se cache derrière la pollution toxique de Port Clovis.

Outre la région inédite à explorer, il est possible de faire évoluer son requin jusqu’au niveau 40. Mais aussi de profiter de cinq nouvelles évolutions organiques (et un slot supplémentaire d’amélioration au level 35), de combattre un nouvel Apex (Uber) et de chasser de nouvelles créatures. Sans oublier les ennemis humains, avec hélicoptères et 5 chasseurs de primes supplémentaires.