On vous a déjà tout dit sur la compilation Mafia : Trilogy (notre test est toujours disponible par ici pour les curieux), pourtant 2K et Hangar 13 ont encore quelque chose à signaler à propos de leur collection réunissant la révision du premier Mafia, le remaster de Mafia II et l’édition complète de Mafia III. On apprend en effet qu’une édition physique s’apprête à sortir pour les joueurs PC, en quantité limité et uniquement chez certains revendeurs.

Facturée 29,99€ et disponible dès le 20 novembre, cette édition physique PC de Mafia : Trilogy jouera en réalité un double-jeu puisqu’elle se contentera de renfermer un code Steam dans son boîtier plastique.

Quel est l’intérêt alors ? Le prix, clairement, puisque cette même compilation est actuellement vendue 59,99€ sur la plateforme de Valve. Une belle réduction pour qui souhaite mettre la main sur les trois jeux d’un coup d’un seul.