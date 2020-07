Un peu plus d’un mois après la diffusion d’un premier véritable trailer, voilà que Mafia : Definitive Edition nous revient avec une présentation de gameplay de plus de 14 minutes.

2K l’avait promis un peu plus tôt ce mois-ci, voici donc cette fameuse vidéo pour découvrir d’un peu plus près ce remake proposé par l’équipe de Hangar 13.

C’est plus particulièrement la mission « Balade à la campagne« , une mission présente dans le jeu original qui reviendra donc dans une version mise à jour avec ce qu’il faut de nouveaux dialogues et de nouvelles scènes. Bien sûr, le tout se jouera avec une copie technique bien plus flatteuse qu’à l’origine et avec un gameplay modernisé.

Mafia : Definitive Edition sera disponible le 25 septembre sur PC, PS4 et Xbox One. Notre test de Mafia II : Definitive Edition est quant à lui toujours disponible par ici.