On l’attendait pour le 28 août, ce n’est finalement pas avant le 25 septembre que Mafia : Definitive Edition fera son apparition sur nos PC, PS4 et Xbox One.

Un retard lié à la crise sanitaire explique 2K Games qui nous renvoie vers une déclaration des développeurs de Hangar 13 :

« Même si nous avions prévu à l’origine de sortir le jeu un mois avant, le 28 août, la pandémie COVID-19 que nous vivons en ce moment nous empêche de tout finaliser à temps pour cette date, et nous ne voulons surtout pas compromettre la qualité de l’expérience.

Depuis le début, ce projet a été une passion. Beaucoup de nos développeurs ont aidé dans la création du jeu Mafia d’origine, et nous sommes tous attachés à créer un remake digne de ce grand classique. Nous apprécions votre patience et votre compréhension, alors que nous faisons tout pour que Mafia: Definitive Edition soit le meilleur possible pour nos fans du monde entier. »

Qu’à cela ne tienne, Mafia : Definitive Edition nous donne rendez-vous au 22 juillet prochain pour une présentation de gameplay dont un bref aperçu nous est donné en ce jour avec le teaser ci-dessous.