Mafia : Definitive Edition sortira à la fin du mois et pour patienter, le jeu de 2K et Hangar 13 entame une série de mini-vidéos dont le but est de mettre en avant les principaux éléments de ce remake.

En un peu moins d’un minute, cette première vidéo tente de nous plonger dans la ville de Lost Heaven retravaillée par les développeurs de Mafia 3. Un aperçu un peu trop bref cela dit, même si cela permet toujours de s’imprégner de l’ambiance dans laquelle cette Definitive Edition nous plongera.

Rendez-vous les 10, 17 et 23 septembre pour les autres vidéos de ce même type de Mafia : Definitive Edition. La sortie du jeu reste quant à elle prévue pour le 25 septembre.