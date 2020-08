Toujours à l’occasion de la gamescom 2020 dont l’Opening Night Live a donné le coup d’envoi hier soir, c’est Mafia : Definitive Edition qui s’illustre avec un tout nouveau trailer.

2K et Hangar 13 placent une fois de plus le scénario du jeu au coeur de cette nouvelle bande-annonce, on retrouve donc logiquement l’ami Tommy Angelo alors qu’on lui fait une douce leçon sur « la loyauté envers la Famille ».

Entièrement refait avec un scénario mis à jour, « une nouvelle richesse de dialogues, des trames de fonds développées et des séquences de jeu ajoutées », Mafia : Definitive Edition est toujours prévu pour le 25 septembre à l’achat seul ou dans le cadre de la Mafia : Trilogy. Voici quelques nouvelles captures d’écran pour l’occasion.