Présenté hier et aussitôt disponible en téléchargement sur PC, PS4 et Xbox One, Mafia II : Definitive Edition remet au goût du jeu le titre de 2K Czech de 2010. Une version remastérisée dont voici venir les 30 premières minutes via IGN.

L’occasion de replonger dans l’univers de ce second épisode, de se faire une première idée sur le travail accompli par Hangar 13 et de se décider, ou non, à dépenser les 30€ demandés pour cette nouvelle version.

Rappelons que Mafia II : Definitive Edition fait partie de la Mafia Trilogy, une compilation également composée de Mafia III : Definitive Edition (déjà disponible) et surtout de Mafia : Definitive Edition (à paraître le 28 août). Toutes les infos sur cette trilogie sont à retrouver par ici.