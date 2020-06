En attendant de révolutionner le jeu de foot US sur la prochaine génération de consoles, Madden NFL 21 se montre logiquement sur PC (Origin et Steam), PS4 et Xbox One où il sera disponible dès le 28 août prochain.

Le quarterback des Baltimore Ravens Lamar Jackson, MVP de la saison, sera la tête d’affiche du prochain jeu d’EA Tiburon dont on sait déjà qu’une MVP Edition sera proposée avec 3 jours d’accès anticipé et du contenu bonus autour du mode Ultimate Team.

Madden NFL 21 : les nouveautés

En attendant une plus large exhibition du jeu, probablement lors de l’EA Play Live 2020, Madden NFL 21 livre tout de même quelques éléments à son sujet.

Tout d’abord, on nous promet « des mécanismes améliorés de porté de balle ». Les postes de running back et de receveur seront donc principalement concernés par ces améliorations alors que la défense profitera de nouvelles possibilités de jeu visant à rendre ces phases plus diversifiées mais aussi plus accessibles.

EA Tiburon parle de « stops défensifs de haute volée » côté placage ainsi que de « célébrations individuelles après chaque moment marquant du match ». Enfin, pour la présentation globale des matchs, de nouvelles options de caméras permettront à ceux qui le souhaitent de positionner la vue là où ils le souhaitent.

Madden NFL 21 : Face of the Franchise

Autre gros morceau de Madden NFL 21, le mode Face of the Franchise: A vous la gloire sous forme de documentaire jouable retraçant la carrière d’un joueur créé de toute pièce. Il s’agira d’évoluer en tant que quarterback au lycée, à l’université, pour ensuite se diriger vers la NFL Combine, la Draft et bien évidemment de se faire un nom dans la ligue.

Dernière précision, EA Sports permettra aux acheteurs de Madden NFL 21 sur PS4 et Xbox One de mettre à jour gratuitement leur jeu pour en obtenir la version PS5 ou Xbox Series X grâce au Dual Entitlement. Un feature qui sera certainement étendue à l’ensemble des jeux de sport d’EA.