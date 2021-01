C’est l’une des annonces phares de la semaine, le développement par Ubisoft et son studio de Massive Entertainment d’un nouveau jeu basé sur la licence Star Wars.

Chez Ubisoft, un jeu narratif

Si les détails de ce projet sont maigres, on sait tout de même qu’il s’agira d’un « jeu narratif en monde ouvert » et que l’équipe connue pour The Division profitera de son moteur Snowdrop pour proposer « une aventure Star Wars novatrice et inédite ».

Les promesses sont belles pour ce qui sera le premier fruit d’une « collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games » a ajouté Yves Guillemot, le PDG d’Ubisoft.

Electronic Arts toujours de la partie ?

Ce nouveau partenariat avec Ubisoft signe-t-il la fin de la collaboration entre Lucasfilm Games et Electronic Arts ? Aucunement, précise le label qui confirme donc que l’éditeur à l’origine de Battlefront 1 et 2, Star Wars Jedi : Fallen Order ou encore Star Wars : Squadrons sera toujours de la partie.

« De vieux amis restent » peut-on en effet lire dans le communiqué diffusé par Lucasfilm Games sur le site officiel de Star Wars. Electronic Arts est directement cité et on nous assure même que l’éditeur américain « jouera également un rôle important dans l’avenir des jeux vidéo Star Wars ». «Nous avons un certain nombre de projets en cours avec les équipes talentueuses d’EA » ajoute Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games.

De son côté, Electronic Arts s’est fendu d’un message sur les réseaux sociaux afin de clamer son amour pour la franchise créée par George Lucas.

✅ We love Star Wars.

✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.

✅ We’re making more Star Wars games.

✅ BD-1 is still the cutest. — Electronic Arts (@EA) January 13, 2021

Lucasfilm Games, ce n’est pas que Star Wars

Et si Lucasfilm Games fait beaucoup parler lui de lui pour l’actualité autour des jeux Star Wars, le label veut aussi faire savoir qu’il ne compte pas s’arrêter à cette seule licence.

En reprenant la marque Lucasfilm, l’idée est en effet de faire honneur à l’ensemble des franchises autrefois regroupées sous LucasArts. Le meilleur exemple est Indiana Jones, dont on a récemment appris le développement d’un nouveau jeu chez Bethesda et MachineGames. Un autre projet qui en annonce davantage selon Douglas Reilly : « Et cela va continuer tout au long de l’année, où nous allons continuer à annoncer des projets qui sont plus représentatifs de l’héritage de Lucasfilm Games auquel nous essayons d’être à la hauteur. »

« Ce n’est que le début de ce que je pense être une année très excitante pour Lucasfilm Games.» Nous voilà prévenus.