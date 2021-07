Parmi les jeux mis en avant lors du dernier State of Play, on choisit de s’attarder sur Lost Judgment dont l’annonce en mai dernier nous avait ravie. En partenariat avec Sony, SEGA et l’équipe du studio Ryu Ga Gotoku ont diffusé une nouvelle bande-annonce de leur jeu. Un trailer que l’on vous invite à (re)découvrir dès maintenant dans sa version sous-titrée en français.

De larges extraits de gameplay sont à apprécier dans cette séquence, offrant un aperçu des mécaniques d’investigation que Yagami mettra en œuvre. Les nouvelles activités annexes sont aussi à l’honneur, tout comme les phases d’infiltration.

Autant d’éléments à retrouver le 24 septembre sur PS4 et PS5 donc, mais aussi sur consoles Xbox.