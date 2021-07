Il nous avait déjà charmé, Lost in Random était au rendez-vous de l’EA Play Live édition 2021. Electronic Arts et les suédois de Zoink ont profité de l’évènement pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de leur jeu et annoncer sa sortie au 10 septembre sur PC et consoles.

Toujours présenté comme un conte de fées « sombre et décalé », Lost in Random nous placera au contrôle de Paire qui, aidée de son dé Décisse, va parcourir Aléa à la recherche de sa soeur.

Comme l’illustre la vidéo du jour, le lancement de Décisse dans l’action permettra d’arrêter le temps lors des combats. Le but ? Jouer des cartes (récupérées en échange de pièces au fil de l’aventure) pour lancer attaques et capacités spéciales sur les adversaires. Une approche presque tactique, sachant que les affrontements prendront place dans des arènes évolutives.

Voici quelques images supplémentaires de Lost in Random. À retrouver sur PC, PS4, One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.