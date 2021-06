Présenté l’année passée en même temps qu’un certain It Takes Two, le conte de fée gothique Lost in Random nous fait le plaisir de revenir avec une nouvelle vidéo. Le jeu des suédois de Zoink et Electronic Arts partage un peu plus de sa charmante direction artistique tout en dévoilant son récit.

Orienté action-aventure, le jeu mettra en scène Paire à la recherche de sa petite soeur Impaire. Accompagnée d’un dé vivant baptisé Décisse, notre jeune héroïne va se retrouver confronter aux dangers du royaume d’Aléa et de sa méchante reine.

Prévu pour cette année sur PC et consoles, Lost in Random a droit à une histoire écrite par Ryan North (lauréat du prix Eisner pour Adventure Time et auteur chez Marvel Comics sur The Unbeatable Squirrel Girl).