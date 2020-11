Comme prévu c’est ce dimanche qu’Ubisoft a présenté l’opération Neon Dawn de Rainbow Six Siege. Si vous n’avez pas suivi l’annonce en direct on vous fait le point sur le nouvel agent, les ajustements de gameplay et la refonte de carte tout en vous rappelant que tout ceci est déjà disponible sur les Test Servers PC.

Aruni: le couteau suisse de la défense

La nouvelle recrue chez les défenseurs est, comme on s’y attendait, intéressante sur plusieurs aspects. Son gadget tout d’abord, permet de sécuriser aussi bien les ouvertures que les murs (renforcés ou non). Une fois déployé il détruit tous les gadgets adverses qui passeraient à travers et il en coûtera 40 points de vie à celui qui décidera de foncer malgré tout.

En contrepartie une fois que le gadget a été déclenché il se désactive (après un court délai), laissant ainsi l’ouverture libre d’accès. Et pour ne pas rendre la vie trop facile aux défenseurs, il faudra le réarmer en tirant dessus pour qu’il retrouve sa fonction initiale. Enfin si le gadget est indestructible il peut cependant être déplacé en cours de manche afin de réajuster les défenses.

Au niveau de son équipement elle pourra choisir entre le P-10 Roni, déjà possédé par Mozzie, ou le Mk14-EBR qui n’est autre que le DMR de Dokkaebi. Pour les gadget secondaires elle aura le choix entre le fil barbelé et l’alarme de proximité. Enfin, la prothèse de son bras gauche lui permettra de détruire les barricades ou d’ouvrir, assez largement, les murs non renforcés.

Gameplay: les ajustements sans fin

Au niveau du gameplay, l’équipe en charge de Rainbow Six Siege expérimente trois gros changements

Hibana pourra désormais choisir entre trois schémas pour déployer ses X-Kairos avec du 3×2, 2×2 ou 2×1 selon ses envies ou les besoins de l’équipe. Voilà qui devrait permettre à l’attaquante de se montrer plus utile sur l’ensemble d’un round et, surtout, plus compliquée à contrer.

Actuellement à l'essai sur les Test Servers, le gadget de Jager passe désormais en mode cooldown, avec un délai de 10 secondes entre chaque déclenchement

Ash est légèrement modifiée : sont gadget possède dorénavant trois charges (contre deux précédemment) et elle perd ses grenades flash au profit d’une claymore

Enfin, afin d’apporter un peu plus de flexibilité d’autres agents voient également leur équipement modifié. C’est le cas de Valkyrie (grenades impact), Twitch (grenades flash), Dokkaebi (grenades frag), Zero (hard breach), Echo (bouclier déployable), Wamaï (grenades impact).

Bien évidemment tous ces changements vont faire l’objet du suivi habituel sur les Test Servers pendant 3 semaines avant d’arriver sur les serveurs live probablement début décembre. Le temps pour Ubisoft d’équilibrer toutes ces nouveautés et, accessoirement, de faire machine arrière sur certains choix si ceux-ci s’avéraient inadaptés.