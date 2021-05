Il n’est pas attendu avant le 25 juin sur nos Nintendo Switch mais qu’importe, Mario Golf : Super Rush s’offre un grand tour du propriétaire avec une nouvelle bande-annonce fraîchement mise en ligne par Nintendo. Une vidéo de plus de 5 minutes pour en apprendre davantage sur les personnages présents dans le jeu, sur les parcours proposés mais aussi sur le mode Aventure golfique qui mettra en scène votre Mii.

Dans Aventure golfique, les joueurs de Mario Golf : Super Rush intègreront un club pour y faire progresser leur Mii et en faire devenir un véritable pro. En se promenant dans le Royaume Champignon, il sera possible de découvrir de multiples ateliers pour progresser mais aussi de relever divers défis. Le tout avec un système d’expérience, bien sûr, permettant d’améliorer les caractéristiques du Mii. Si Aventure golfique sera un mode solo, le Mii pourra quant à lui être ensuite utilisé avec multi.

Pour le reste, précisons que Speed golf, Golf mêlée et Golf standard seront les autres modes de Mario Golf : Super Rush. Un casting de 16 personnages sera à retrouver (parmi lesquels les petits nouveaux Pauline, Bill Dozer et le Roi Bob-omb) et quelques 6 environnements accueilleront les différents parcours du jeu.