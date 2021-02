Dernière ligne droite pour Little Nightmares II dont la sortie sera effective dès demain, le 11 février. Pour préparer cette arrivée imminente du jeu de Tarsier Studios, Bandai Namco diffuse très logiquement le trailer de lancement du jeu. Une vidéo à découvrir ci-dessous dans sa version française.

Si vous avez tâté la démo jouable de Little Nightmares II, alors vous savez à quoi vous attendre dans ce second épisode. Sinon, vous pouvez toujours retrouver notre vidéo de la démo en cliquant par ici histoire de prendre la température sur l’aventure de Mono et Six.

De son côté, le premier Little Nightmares compte ses millions. On apprend en effet que le jeu s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires (au 31 décembre dernier), cap qu’il a donc atteint un peu plus de trois ans après sa sortie initiale. De bonne augure pour sa suite ?