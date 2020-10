Même s’il faut encore attendre une semaine avant de célébrer Halloween, Little Nightmares II prend les devants et s’offre un nouveau trailer pour ouvrir les festivités. Direction l’Hôpital dans cette nouvelle vidéo, un environnement présenté par Bandai Namco comme « l’un des niveaux les plus effrayants du jeu ».

Egalement illustré avec une petite série d’images à découvrir à la fin de cette brève, ce niveau du jeu de Tarsier Studios sera évidemment plein de dangers pour Mono & Six qui auront fort à faire afin de s’y frayer un chemin.

Côté planning, rappelons que Little Nightmares II sortira le 11 février 2021 sur PC et les consoles actuelles. Les versions PS5 et Xbox Series X / Series S arriveront un peu plus tard, avec mises à niveau gratuites pour ceux qui passeront d’une génération à l’autre.