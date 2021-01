Après les joueurs PC en décembre dernier, c’est maintenant aux possesseurs de console de pouvoir tester Little Nightmares II avec la démo jouable mise à leur disposition gratuitement. Bandai Namco et Tarsier Studios en profitent évidemment pour diffuser un nouveau trailer.

Pour ceux qui n’auraient pas le courage de tester cette démo, on rappelle que vous pouvez toujours la visualiser dans son intégralité avec notre vidéo ci-dessous.

Soyez rassurés, il n’y a aucun spoiler dans cette courte introduction qui permet tout de même de découvrir une ambiance toujours aussi glauque.

Encore un peu de patience avant le 11 février, date d’arrivée de Little Nightmares II sur PC, Xbox One et PS4. Les versions PS5 et Xbox Series X / Series S arriveront un peu plus tard dans l’année, avec une mise à niveau gratuite pour ceux qui passeront d’une génération à l’autre.