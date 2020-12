Après le trailer spécial Halloween, Little Nightmares II continue de préparer son arrivée avec, cette fois-ci, rien de moins qu’une démo jouable sur PC. Comme annoncé sur Twitter, cette même démo sera mise à disposition des joueurs console début 2021.

Disponible uniquement sur Steam, elle vous mettra aux commandes de Mono pour un début d’aventure en solo avant de rencontrer Six et ainsi tenter d’échapper au Hunter à deux.

Little Nightmares II sortira le 11 février 2021 sur PC, Xbox One et PS4. Les versions PS5 et Xbox Series X / Series S arriveront un peu plus tard, avec mises à niveau gratuites pour ceux qui passeront d’une génération à l’autre.