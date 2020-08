Little Hope, le prochain volet de The Dark Picture Anthology, nous revient avec une nouvelle vidéo making-of.

Will Poulter (Le Labyrinthe, Midsommar) est interviewé dans cette longue séquence. L’acteur britannique y discute de son rôle dans le jeu de Supermassive Games, ou plutôt de ses rôles puisqu’il incarne pas moins de trois personnages différents de l’intrigue. L’occasion d’en apprendre plus sur son travail de motion capture tout en découvrant quelques extraits de gameplay.

Little Hope sera disponible dès le 30 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, toujours sous la houlette de Bandai Namco.