S’il y a eu des grosses annonces hier soir lors de la présentation de la PS5, les petits jeux indépendants n’ont pas été oubliés pour autant. Premier d’une longue liste à nous avoir fait de l’oeil Little devil inside n’en est pas à sa première apparition.

Financé sur kickstarter le jeu avait en effet fait une première apparition sur Steam Greenlight en 2015. Cinq ans plus tard il refait surface pour annoncer son arrivée sur PS5 et PS4 en tant qu’exclusivité temporaire. Oui les joueurs PC devront donc attendre un peu plus longtemps que prévu.

Porté par une direction artistique des plus singulière, Little Devil Inside est un RPG action/aventure qui placera les joueurs dans un monde semi-ouvert. Il y sera question d’explorer des environnements variés et de combatte des créatures plus ou moins imposantes à l’aide d’une épée et d’un bouclier, le tout avec une pincée d’éléments de survie.

La bande annonce reste malgré tout assez mystérieuse avec ses enchaînements de scènes d’action et de passage de la vie d’un vieil homme.

Pas de date de sortie pour ce Little devil inside qui sera donc disponible sur PS4 et PS5 dans un premier temps avant de débarquer, un peu plus tard, sur PC.