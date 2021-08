Si on a l’habitude de vous proposer nos vidéos des Premières Minutes, ce sont quelques fois les éditeurs qui s’y collent. C’est le cas de Square Enix avec Life is Strange : True Colors puisque les 15 premières minutes de gameplay du jeu de DONTNOD qui ont été mises en ligne. Voici la vidéo en question, pour les curieux et ceux qui attendent la sortie du jeu (le 10 septembre) avec grande impatience.

Dans Life is Strange : True Colors, les joueurs feront la connaissance d’Alex Chen. Dans la petite bourgade de Haven Springs, il s’agira pour elle d’utiliser ses pouvoirs émotionnels pour découvrir la vérité derrière la mort a priori accidentelle de son frère.

Côté bande-son, le jeu pourra compter sur des musiques d’Angus & Julia Stone. Il est d’ailleurs possible de l’écouter sur Spotify pour se mettre dans l’ambiance.