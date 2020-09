Près de deux années après son apparition, l’épisode 1 de Life is Strange 2 est désormais gratuit.

Que vous soyez plutôt PS4, Xbox One ou PC (Microsoft Store ou Steam), il est donc maintenant possible de récupérer gratuitement le premier épisode de la série de DONTNOD Entertainment, environ trois heures de jeu pour poser les bases de l’histoire des frères Diaz, Sean et Daniel.

Notre test de Roads, le nom donné à ce premier épisode de Life is Strange 2, est toujours disponible à cette adresse. Retrouvez également ci-dessous notre vidéo des premières minutes de cet acte.