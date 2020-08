Alors qu’un Let’s Sing Queen est dans les cartons pour début octobre, Ravenscourt et Voxler n’oublieront pas l’épisode traditionnel de leur jeu de karaoké et proposeront Let’s Sing 2021 : Hits Français et Internationaux dès le 13 novembre.

Au programme, 40 chansons d’artistes français ou de la scène internationale avec les clips originaux, l’arrivée d’un système d’analyse du chant, un nouveau mode Legend (mode solo, à base de défis de chant à relever), une nouvelle épreuve en mode Let’s Party, la possibilité d’accueillir un total de 8 joueurs ou encore la possibilité d’utiliser la fameuse application mobile Let’s Sing Microphone si vous n’avez aucun micro sous la main.

Du côté de la liste des chansons de Let’s Sing 2021 : Hits Français et Internationaux, voici les premiers morceaux dont on peut vous confirmer la présence :