Peu de temps après la version Romastered du premier Astérix & Obélix XXL, l’éditeur français Microids lâche un autre remaster. On parle bien évidemment de Les Tuniques Bleues – Nord & Sud, une nouvelle version du classique jeu Amiga de la fin des années 80 que les joueurs peuvent désormais découvrir sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Aux phases de stratégie de tour par tour et en temps réel que proposait déjà le jeu d’origine vient se greffer de l’action en mode FPS (qui semble remplacer les phases de train en scrolling de la version d’époque) mais aussi la possibilité de jouer l’aventure à 2, en local. Un mode Libre est même de la partie, pour ceux qui veulent simplement en découdre chez eux en famille ou entre amis.