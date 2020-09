Direction Batuu et l’Avant-poste de la Flèche Noire dans une nouvelle vidéo de Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu, l’extension du jeu de Maxis dévoilée la semaine dernière par Electronic Arts. Voici donc une grosse exhibition de gameplay, histoire de voir ce que réservera cette aventure dans l’univers de Star Wars.

Avec Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu, les joueurs des Sims 4 devront choisir l’une des trois factions en présence sur la planète, accomplir diverses missions, faire évoluer leur réputation et débloquer le plein d’éléments, dont des objets à ramener dans leur habitation des Sims 4.

« Les Sims peuvent choisir de soutenir Rey et Vi Moradi qui font partie de la Résistance, prêter allégeance au Premier Ordre dirigé par Kylo Ren ou tenter de gagner plus de crédits avec Hondo Ohnaka et les vauriens. » détaillent EA et Maxis à propos de cette extension à retrouver le 8 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.