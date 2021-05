Un peu plus tôt dans le mois, Microids et les développeurs lyonnais d’OSome Studio (à qui l’on doit notamment Astérix et Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal) annonçaient le développement d’un nouveau jeu dédié aux Schtroumpfs. Sans trop en dire toutefois, mais on en sait désormais davantage. Premiers éléments, le jeu s’appellera Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille et il sortira le 25 octobre sur PC, PS4, Switch et Xbox One.

Illustré avec une première série de screenshots (ci-dessous), Mission Malfeuille prendra les traits d’un jeu d’action en 3D opposant une équipe de 4 Schtroumpfs (le Schtroumpf costaud, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à Lunettes et le Schtroumpf cuisinier) face à Gargamel. Ou plutôt face à une invention de Gargamel, la Malfeuille, qui génère une plante dont la toxicité menace la forêt.

Si chaque personnage du jeu Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille disposera de ses propres caractéristiques, tous auront droit au Vaporisaschtroumpf du Schtroumpf bricoleur pour affronter les différents ennemis et revitaliser les plantes.