Après les images en mai dernier, il est temps pour Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille de se montrer avec une toute première vidéo. Un teaser trailer prévient Microids, la séquence étant certes relativement courte. Mais on peut tout de même y apprécier quelques extraits de gameplay.

Développé par OSome Studio (à qui l’on doit notamment Astérix et Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal), cette adaptation des aventures de l’oeuvre de Peyo s’apparentera à un jeu d’action en 3D avec une équipe de 4 Schtroumpfs, chacun avec ses caractéristiques, face à une terrible invention de Gargamel.

Microids profite aussi de l’occasion pour dévoiler les éditions spéciales de Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille : l’édition Schtroumpfissime avec son porte-clés et ses stickers, l’édition Collector avec sa figurine en résine et sa bande-son.

Sortie prévue en octobre 2021 sur PC, PS4, Switch et Xbox One, puis en 2022 sur PS5 et Xbox Series X|S.