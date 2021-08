Bonne nouvelle pour les abonnés au Xbox Game Pass, le généreux service par abonnement de Microsoft ne cesse de s’étoffer. Lors de la conférence Xbox de la gamescom 2021, il a été révélé que le catalogue Humble Games déboulerait sur le Game Pass pour PC, consoles Xbox et Cloud.

Pour l’heure ce sont 10 jeux qui sont annoncés. Sont déjà disponibles Dodgeball Academia et Flynn: Son of Crimson. Arriveront cette année : Archvale, Bushiden, Chinatown Detective Agency, Midnight Fight Express, Next Space Rebels, Unpacking et Unsighted. Signalis, aussi concerné, n’est pas encore daté.