Avis aux joueurs PS4 détenteurs d’un abonnement PlayStation Plus et aux utilisateurs de l’Epic Games Store sur PC, la version bêta de Predator Hunting Grounds leur sera proposée ce week-end.

À partir de vendredi 27 mars à 17h00 et jusqu’au dimanche 29 mars à 23h59, il sera donc possible de découvrir le jeu d’IllFonic et ses parties en multijoueur asymétrique durant lesquelles une équipe de quatre humains affrontent un Predator.

Predator Hunting Grounds, le commando d’élite

En tant qu’humains, membres d’un commando d’élite, les joueurs devront sélectionner l’une des quatre classes du jeu (trois classes – Assaut, Éclaireur et Soutien – seront proposées dans cette bêta).

Il s’agira d’accomplir une mission face à des guérilleros locaux, avec plusieurs petits objectifs à mener pour ensuite avoir le droit d’être évacué en hélicoptère. Bien sûr, le tout se fait avec le Predator en guise de menace constante.

Predator Hunting Grounds, le Predator

En tant que Predator justement, les joueurs auront là encore le choix de la classe (le Chasseur, le Berserker et l’Éclaireur). Le but ? Obtenir « les plus beaux trophées« , à savoir le crâne des proies du moment.

Côté environnement, c’est la carte Prolifération et sa jungle étouffante qui a été choisie pour accueillir cette bêta de Predator Hunting Grounds