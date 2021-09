Il était promis pour l’automne, World War Z sera bel et bien au rendez-vous de la saison des feuilles mortes. Saber Interactive et Focus Entertainment viennent en effet de préciser la sortie de leur shooter pour le 2 novembre. Bien évidemment, un nouveau trailer accompagne cette annonce et permet de découvrir les premières images de cette version.

Les quatre campagnes scénarisées seront au rendez-vous dans cette édition Switch. Le jeu en ligne sera donc de la partie pour évoluer à 4 en coop, mais aussi en 4v4 avec les modes en PvPvZ. En revanche, aucun mot sur la présence de contenu post-launch des autres versions.

Enfin, World War Z fera l’objet d’une Deluxe Edition numérique sur Switch contenant « le pack d’armes Lobo, le pack d’armes Biohazard, le Pack d’armes Military, le pack d’armes Last Aid, le pack d’armes Signature et les packs d’apparences de personnages War Heroes et Professionals. »