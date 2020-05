Un FPS avec des armes lourdes, des dinosaures et de la coopération pour trois joueurs, il y a a priori tout pour nous plaire dans l’annonce de Second Extinction. Sauf que ce jeu, dont la bande-annonce de gameplay est à retrouver ci-dessous, est pris en charge par l’équipe interne d’Avalanche Studio qui a accouché du médiocre Generation Zero l’année passée.

Il serait toutefois dommage de ne pas laisser sa chance à Second Extinction dont les dinosaures mutants risquent de donner des sueurs froides aux chasseurs. Différentes classes seront d’ailleurs accessibles pour optimiser le travail d’équipe avec ce qu’il faut d’armes et de compétences spécifiques.

Envie de découvrir la bête avant sa sortie en fin d’année sur PC, Xbox One et Xbox Series X (avec Smart Delivery, bien sûr) ? Une bêta devrait être mise en place dans le courant de l’été.