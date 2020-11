Loin d’être inoubliable, la série BloodRayne a toutefois su tirer son épingle du jeu au début des années 2000 grâce à son héroïne vampire Rayne à la plastique irréprochable. Deux jeux d’action en 3D alors développés par Terminal Reality, que Ziggurat Interactive s’apprête à resservir sur PC dans des versions améliorées affublées du sous-titre Terminal Cut.

C’est le 20 novembre que sortiront BloodRayne : Terminal Cut et BloodRayne 2 : Terminal Cut, deux titres optimisés pour les résolutions 4K avec un rendu visuel amélioré (anti-aliasing 4x, éclairage retravaillé et autres effets graphiques améliorés), des cinématiques upscalées, une compatibilité avec les pads actuels ainsi qu’une localisation en français (voix, sous-titres et interface pour le premier, sous-titres et interface pour le second).

De quoi faire tourner les titres proprement et sans soucis de compatibilité sous Windows 10 donc, il ne faudra pas en attendre davantage.