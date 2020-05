Après le teasing la semaine passée, et les fuites qui ont suivi, il est temps pour 2K Games de lever officiellement le voile sur sa Mafia Trilogy.

Comme annoncé, les trois jeux Mafia reviennent donc cette année avec une refonte complète pour le premier volet, une remastérisation pour le second et une ré-édition pour le dernier. Le tout pris en charge par Hangar 13, dans une compilation à 60€ mais aussi en achat individuel (30€ le jeu).

Mafia 2, la Definitive Edition disponible dès maintenant (et Mafia 3 aussi)



Première bonne « surprise » pour les fans, la version remastérisée de Mafia II est disponible dès à présent en téléchargement (30€) sur PC (Steam), PS4 et Xbox One. Affichage 4K et présence de tous les DLC sont au programme pour cette édition que les possesseurs de la version d’origine sur Steam peuvent récupérer gratuitement.

Même topo pour Mafia 3 dont la Definitive Edition est aussi proposée à l’achat dès maintenant, récupérable sans frais pour les possesseurs de la version de base sur Steam, PS4 et Xbox One.

Mafia, la nouvelle version le 28 août

Pour mettre la main sur la version complètement refaite du premier Mafia, dont il faut se contenter d’un maigre teaser, il va falloir se montrer un peu plus patient. C’est en effet le 28 août que ce premier épisode reviendra sur les supports actuels « avec un scénario mis à jour et une nouvelle richesse de dialogues, des trames de fonds développées, des séquences de jeu ajoutées, de tout nouveaux éléments de gameplay et caractéristiques », le tout avec le moteur de Mafia 3.

Enfin, 2K signale que les pré-commandes la Mafia Trilogy (ou simplement Mafia : Definitive Edition se verront récompenser par le pack Chicago Outfit (tenue, véhicule et apparence d’arme).