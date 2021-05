Si l’œuvre de Hirofumi Kamigaki et du studio d’illustration IC4DESIGN vous est familière, alors vous savez certainement que l’on va vous parler de Pierre the Maze Detective. Un jeu, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, proposé par Pixmain et les français de Darjeeling, arrivera le 22 juin prochain sur PC vient-on d’apprendre, avec un nouveau trailer à la clé.

On y retrouvera le jeune détective Pierre alors qu’il parcourra différents tableaux labyrinthiques caractéristiques des dessins détaillés, originaux et souvent décalés, de Kamigaki. L’idée sera de poursuivre Mr X et de retrouver la Maze Stone, avec le plein d’interactions à découvrir, de mini-jeux et d’objets cachés/d’indices à débusquer.

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective sortira aussi sur Switch et mobiles, plus tard dans le courant de l’été.