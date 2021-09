On vous en parlait un peu plus tôt cet été, le rogue-like Dice Legacy est maintenant disponible sur PC et Nintendo Switch. Proposé par Ravenscourt et DESTINYbit, ce jeu à base de survie et de construction bases ses mécaniques sur le lancer de dés. Un concept qui s’apprécie dans le trailer de lancement diffusé pour l’occasion.

Dans ce Dice Legacy, les dés sont utilisés pour exécuter les principales actions du jeu. De quoi en faire un véritable jeu de plateau numérique avec un facteur chance certain, même si la stratégie reste facteur de réussite.