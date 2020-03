Lâché en début de semaine, Call of Duty : Warzone permet notamment aux adeptes de battle royale de s’affronter sur Verdansk. Les mécaniques de gameplay mises en place pour l’occasion sont testées par DefendTheHouse dans une nouvelle vidéo Mythbusters pour découvrir ce qu’il est réellement possible de faire, ou non, dans cette expérience free-to-play.

Se tenir debout sur les ballons de dépôt du mode Pillage ? Se parachuter hors de la map ? Transporter un membre de son escouade sur le toit d’un véhicule ?

Quelques interrogations parmi d’autres auxquelles la vidéo en question répond.