Le 35ème anniversaire de Dragon Quest a été célébré par Square Enix cette semaine avec les annonces de quatre nouveaux jeux. Retour sur ces quatre titres fraichement dévoilés lors d’une émission spéciale (à retrouver par ici dans son intégralité).

Dragon Quest XII, l’annonce majeure



Un court teaser et c’est tout, voilà comment Square Enix a annoncé le développement du nouvel épisode canonique de sa franchise. Aucune information n’a filtré sur ce futur volet, si ce n’est qu’il sera logiquement la suite de Dragon Quest XI et de sa version XI S dont plus de 6,5 millions d’exemplaires ont été écoulés.

Dragon Quest III HD-2D Remake, l’annonce nostalgie



Du temps s’est écoulé depuis la première sortie de Dragon Quest III sur NES. Un épisode qui jouit d’une certaine cote auprès des fans de la licence, on ne s’étonne donc guère de voir qu’un remake, baptisé, Dragon Quest III HD-2D Remake sortira sur consoles.

Comme l’illustre la bande-annonce (ci-dessus) diffusée pour l’occasion, cet HD-2D Remake de Dragon Quest III se présentera avec une 2D dite HD appuyée par des effets 3D pour un rendu façon Octopath Traveller. D’ailleurs c’est Tomoya Asano, producteur chez Square Enix, qui est en charge de ce remake dont la destinée scellera probablement le sort de possibles retour des épisodes I et II.

Pas de date pour Dragon Quest III HD-2D Remake, mais une sortie mondiale confirmée.

Dragon Quest Treasures, l’annonce spin-off

Envie de retrouver Erik et sa soeur Mia de Dragon Quest XI, alors le nouveau Dragon Quest Treasures vous le permettra, mais dans des conditions un peu particulières.

Présenté comme un spin-off de la franchise, Dragon Quest Treasures nous permettra d’en apprendre plus sur l’enfance d’Erik et Mia. Ce sera l’occasion de découvrir un RPG à l’approche moins habituelle que dans les autres jeux de la série, avec de l’exploration 3D à la clé et quelques particularités dont la possibilité de planer à l’aide des créatures de la série.

Là encore c’est une sortie mondiale qui attend Dragon Quest Treasures, mais sans d’autres précisions.

Dragon Quest Keshi Keshi, l’annonce mobile

S’il y a des adeptes des supports mobiles dans la salle, alors Dragon Quest Keshi Keshi vous intéressera peut-être avec son concept de match 3 où les personnages, monstres et objets de la franchise deviennent des gommes à utiliser pour effacer des symboles.

Gratuit mais probablement bourré de microtransactions, Dragon Quest Keshi Keshi arrivera cet été sur iOS et Android.