Tout va bien pour les nains de Deep Rock Galactic. Les développeurs de Ghost Ship Games viennent en effet d’annoncer avoir écoulé plus de deux millions de jeux sur PC et consoles Xbox, un succès qui se traduit notamment sur Steam avec une honorable 12ème place du jeu le plus suivi sur la plateforme de Valve.

Toujours sur Steam, Deep Rock Galactic a compté une moyenne de 46300 joueurs quotidiennement actifs en 2020. Une base de joueurs qui a quasiment triplé depuis 2019 précisent les développeurs, forcément heureux du traitement réservé à celui qui a été, en 2020, le 8ème jeu le mieux noté sur Steam.

Expérience coopérative qui propose de miner à tout-va en environnements hostiles, Deep Rock Galactic occupe quelques-unes de nos soirées depuis son early access de 2018.