Le très sympathique Remnant : From the Ashes semble avoir fédéré une belle communauté de joueurs. Selon Perfect World Entertainment et Gunfire Games, le TPS s’est écoulé à plus de 2,5 millions d’exemplaires sur l’ensemble des supports (PC, PS4 et Xbox One). Un succès pour le jeu de base, à 1,7 millions de copies écoulées, mais donc aussi pour les deux extensions ( Swamps of Corsus et Subject 2923) qui comptent à elles deux près d’1 million d’exemplaires vendus.

Puisque l’on parle bien des copies de Remnant : From the Ashes vendues, ne sont donc pas comptées les nombreuses unités acquises par les joueurs lors de la gratuité du jeu de base sur l’Epic Games Store, ni même ceux qui profitent du titre via le Xbox Game Pass. Un facteur qui a forcément un impact sur les bonnes ventes des extensions, quant à elles uniquement accessibles à l’achat.