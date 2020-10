Actuellement proposé en démo jouable sur Steam dans le cadre des festivités automnales de la plateforme de Valve, Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice sera tout bientôt de sortie sur nos PC.

L’équipe de Crazybunch et l’éditeur Assemble Entertainment ont en effet précisé l’arrivée de leur jeu pour le 15 octobre en téléchargement sur Steam, en échange de 35€.

En attendant, les nouvelles aventures lubriques et décalées du plus ringard des séducteurs peuvent donc être essayées via une démo à récupérer à cette adresse ou à découvrir dans la vidéo playtrhough ci-dessous.

Gageons que l’aventure soit un peu plus reluisante que dans Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry premier du nom…