Même si on n’a pas été tendre avec Leisure Suit Larry : Wet Dreams Don’t Dry en 2019, Larry Laffer reste un personnage historique du paysage vidéoludique et ses apparitions sonnent toujours comme un petit évènement.

Après les joueurs PC à l’automne 2020, c’est au tour des possesseurs de PS4, Nintendo Switch et Xbox One de pouvoir découvrir le dernier épisode en date : Wet Dreams Dry Twice.

Direction les tropiques et l’archipel de Kalau’a dans ce Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice où notre héros croise la route de quelques 40 personnages, dont bien évidemment une majorité de protagonistes féminins. Leisure Suit Larry oblige, blagues graveleuses et visuels on ne peut plus suggestifs se succèdent dans cette aventure que l’on espère un peu plus moderne que la précédente.