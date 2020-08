On l’espérait pour la fin de l’année, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ne sera finalement pas disponible avant le printemps 2021. L’information a été officialisée par Warner Bros. Interactive Entertainment et TT Games pour l’édition numérique 2020 de la gamescom, avec une nouvelle vidéo à découvrir et le plein de screenshots à apprécier.

Si vous êtes un tant soit peu familier avec la saga Star Wars et que l’humour LEGO ne vous laisse pas indifférent, alors vous apprécierez cette longue bande-annonce qui n’hésite pas à tourner en dérision certains moments clés des neuf films tout en montrant du gameplay.

Oui, c’est bien l’intégralité des trois trilogies que l’on retrouvera dans ce jeu prévu sur les supports actuels mais aussi, du coup, sur PS5 et Xbox Series.