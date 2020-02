Quelques temps après un premier lancement sur une sélection de pays « tests », le RPG LEGO : Legacy Heroes Unboxed de Gameloft arrive dans sa version finale en français, sur nos mobiles et sur PC.

On vous en a déjà parlé l’année passée, alors rappelons simplement que LEGO : Legacy Heroes Unboxed met en scène les célèbres minifigs des briques danoises avec des combats au tour par tour prenant place dans des univers qui paraîtront tout aussi familiers aux fans.

Avec un peu plus de 50 figurines à collectionner, LEGO : Legacy Heroes Unboxed dote chacun de ces personnages de compétences à utiliser au combat alors qu’un scénario est proposé en guise de fil rouge aux quêtes à accomplir.

Téléchargeable gratuitement sur iOS, Android et le Microsoft Store, le jeu propose évidemment son lot d’achats in-game même si, comme souvent dans pareil cas, on nous promet qu’il est tout à fait possible de s’en passer.