Avis aux amoureux du plastique, aux adeptes de la bonne vieille jaquette en papier et aux inconditionnels du disque, la version boîte d’Observer : System Redux aura un peu de retard. Koch Media et la Bloober Team ont annoncé un report de quelques jours pour l’édition physique de leur thriller psychologique cyberpunk, glissant du 16 au 23 juillet 2021.

Une petite semaine d’attente supplémentaire avant de pouvoir découvrir l’édition physique de Observer : System Redux sur PC, PS4/PS5 et Xbox One/Series X|S. Édition dont on rappelle qu’elle se composera d’un mini-artbook et de la bande originale du jeu. Son prix ? Moins de 30€ sur Amazon, par exemple.