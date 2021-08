Autre annonce de la conférence Xbox en l’honneur de la gamescom 2021 : l’arrivée du Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox. Déjà accessible sur smartphones et depuis peu sur PC via le Xbox Game Pass Ultimate, la technologie de cloud sera à la portée des possesseurs de One et Series X|S d’ici la fin de l’année.

Réservé aux abonnés Xbox Game Pass, le Xbox Cloud Gaming sur consoles permettra de jouer en 1080p à 60 fps sans avoir à télécharger le jeu en question. L’intérêt ? Essayer rapidement un jeu sans se coltiner le téléchargement, rejoindre une session multijoueur sur simple invitation ou encore profiter des titres Series X|S sur One.