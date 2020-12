Alors que les premiers couperets sont tombés et que les doutes ont fait surface pour bon nombre de joueurs, Cyberpunk 2077 n’oublie pas de fêter sa sortie imminente avec un traditionnel trailer de lancement. Voici donc l’ultime vidéo du nouveau bébé de CD Projekt RED à dégoter en échange de 52,99€ sur PS4, Xbox One et PC.

C’est demain, le 10 décembre, que Cyberpunk 2077 sera officiellement disponible avec, on le rappelle une énième fois, la possibilité pour les joueurs PS5 et Xbox Series X|S de profiter de la rétrocompatibilité du jeu.

Pour la « véritable » version next-gen du jeu, il faudra attendre 2021 et une mise à jour gratuite qui fera de Cyberpunk 2077 un titre profitant des capacités offertes par ces consoles.