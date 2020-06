Parmi les exclusivités dévoilées lors de la présentation des jeux PS5 d’hier soir figure un certain Sackboy A Big Adventure. C’est bien évidemment du héros de LittleBigPlanet, de retour sur PS5 non pas dans un jeu de création mais plutôt dans une expérience plus classique.

Développé par Sumo Digital, ce Sackboy A Big Adventure s’apparentera à un jeu d’aventure/plateformes prenant place dans les environnements bien caractéristiques de LittleBigPlanet.

Le périple sera à vivre en solo ou avec trois autres joueurs au maximum, la vidéo du jour tend en tout cas à nous prouver qu’on y retrouvera tout ce qu’on aime de l’atmosphère de LittleBigPlanet.