Avec son concept à base de survie et de construction, le rogue-like Dice Legacy intrigue. C’est d’autant plus vrai qu’il propose au coeur de son expérience une mécanique de gameplay particulière : le lancer de dés. Ravenscourt et DESTINYbit ont mis en ligne une nouvelle vidéo de leur jeu, tout en annonçant sa date de sortie. C’est donc le 9 septembre qu’il arrivera sur PC (Steam, GOG, Epic Games Store) et Nintendo Switch.

Dans la vidéo du jour, Dice Legacy s’attarde largement sur les bases de son gameplay. On y voit notamment l’utilisation des fameux dés, à lancer pour exécuter des actions indispensables telles que « planter et collecter ses récoltes, établir des chaînes d’approvisionnement, ou bien encore combattre. »

Un facteur chance oui, mais Dice Legacy promet que la stratégie sera la clé de cette expérience à retrouver dès la rentrée donc.