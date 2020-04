Longtemps silencieux, le remake de Destroy all Humans! par THQ Nordic et Black Forest Games se précise enfin. Crypto reviendra le 28 juillet 2020 semer la terreur sur nos PC, PS4 et Xbox One, avec plusieurs éditions spéciales à la clé.

Si le jeu de base sera vendu 29,99€ sur consoles et 39,99€ sur consoles, une Crypto-137 Edition à 399,99€ sera proposée aux fans de la première heure avec, en plus du jeu, une figurine de Crypto-137, un sac à dos, un porte-clé, des lithographies, un jouet anti-stress et des skins in-game de Crypto.

Pour ceux qui ont la bourse un peu moins remplie, l’édition DNA Collector à 149,99€ leur permettra de mettre la main sur le jeu avec une figurine Crypto’N’Cow, un porte-clé, des lithographies, un jouet anti-stress et des skins.