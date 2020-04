Si le remake de Resident Evil 2 s’était brillamment démarqué début 2019 en comptant trois millions de jeux écoulés en une semaine, les choses sont également satisfaisantes pour la nouvelle version de Resident Evil 3 en ce début 2020. Capcom vient en effet d’annoncer que son jeu avait atteint les deux millions d’exemplaires vendus en 5 jours de commercialisation.

2 millions de Resident Evil 3 Remake et 50% en numérique

Une belle performance qui englobe les ventes physiques et numériques du jeu sur PC, PS4 et Xbox One, Capcom précisant au passage que près de 50% des ventes de ce Resident Evil 3 sont dématérialisées. Si l’éditeur se félicite de sa « stratégie des ventes numériques », nul doute que la situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons n’est pas étrangère à cette hausse des ventes en digital.

Resident Evil 2, de son côté, se porte également plutôt bien sur le long terme puisque ce sont à ce jour plus de 6,5 millions de jeux qui ont trouvé preneur dans le monde.

Resident Evil 4 Remake en vue ?

De quoi encourager Capcom dans cette entreprise de remakes à tout-va, d’autant plus que les rumeurs autour d’une nouvelle version de Resident Evil 4 ont fait surface sur la toile. Le projet d’un remake de RE4 aurait ainsi été confié à M-Two (studio créé par l’ancien Président de PlatinumGames, Tatsuya Minami) avec l’accord de Shinji Mikami, la sortie n’étant a priori pas prévue avant la fin 2022. L’année 2021 serait ainsi réservée à Resident Evil 8, toujours au chapitre des choses officieuses reportées par VGC.